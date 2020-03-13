Филипп - лучший игрок матча "Ахмат" - "Динамо"

? Максимилиан Филипп – лучший игрок матча #АхматДинамо по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/Akb47MInfN— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 13, 2020
Решение о лучшем игроке матча было принято экспертами телеканала "Матч Премьер".
В матче с "Ахматом" немецкий нападающий записал на свой счёт гол с пенальти и голевую передачу.
Напомним, что Филипп стал игроком "Динамо" летом прошлого года, перейдя из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне РПЛ на его счету 6 забитых мячей в 13-ти матчах за "Динамо".