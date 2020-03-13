"Чемпионат нужно продолжать, ничего приостанавливать не нужно. Наступят добрые времена, а нам нужно продолжать жить футболом. Надо лишь продумать детали, связанные с обеспечением безопасности людей. Наша жизнь заключается в том, чтобы наш клубы участвовали в Лиге чемпионов, ведь это не только возможность созерцать, но и зарабатывать деньги. Без еврокубков мы потеряем многое.
Я за проведение чемпионата, пусть даже без зрителей. Будет меньше интереса, но всё в этой жизни должно идти своим чередом. Ведь нам неизвестно, когда наступят здоровые времена и мы снова начнём жить в нормальном русле", — цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Напомним, что в Москве указом мэра Сергея Собянина было запрещено проведение мероприятий, численность которых превышает 5000 человек. В Санкт-Петербурге остановились на отметке в 1000 человек (постановление вступает в силу с 16-го марта).
Также стало известно, что "Урал" и "Рубин" проведут ближайшие игры без зрителей.
В топ-5 европейских лигах приостановлены все чемпионаты из-за распространения коронавируса. Также отменены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на следующую неделю
Распространение коронавирус (COVID-19) получил в конце 2019-го года в китайском Ухане.
По актуальным данным число заразившихся вирусом COVID-19 превысило отметку в 130 000 человек. Погибло от коронавируса более 5000 человек.
Борис Игнатьев: я за продолжение РПЛ, пусть даже без зрителей
Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возможную остановку российской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Торпедо"
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