"Автобус можно убрать, только забив гол. Ставка была на то, чтобы забить как можно быстрее. У нас были моменты, где-то не повезло, поэтому пришлось играть против автобуса весь матч.
Мы понимали, что чем ближе к концу матча, тем ниже "Уфа" будет садиться. ЦСКА старался быстрее двигать мяч и больше рисковать. Обреченности не было, просто в начале игры не повезло, а затем было забить все тяжелее", — приводит слова Васина пресс-служба ЦСКА.
Сегодня ЦСКА сыграл вничью (0:0) с "Уфой" в матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Подопечные Виктора Гончаренко не могут выиграть после возобновления чемпионата.
В турнирной таблице "армейцы" занимают пятое место, набрав 36 очков. В следующем туре ЦСКА предстоит сыграть на своём поле с лидером РПЛ - "Зенитом".
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Гончаренко out? ЦСКА опять не побеждает
Васин: ЦСКА пришлось играть против автобуса "Уфы" весь матч
Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал результат матча с "Уфой" (0:0).
Фото: РИА Новости
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