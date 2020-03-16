Федун ранее заявил, что нужно досрочно завершить сезон и оставить команды на тех местах, на которых они находятся.
"Всё это связано немного с другими обстоятельствами, со здоровьем людей. Нам, если бы не было этих ситуаций, нравится играть. Нам нравится каждый раз выходить на полные стадионы, нам нравится тренироваться. Это самое главное. Но если это прекратят, что мы можем сделать?", - цитирует Семина "Чемпионат".
По некоторой информации СМИ, завтра, 17 марта чемпионат России будет приостановлен.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Сейчас заболевание выявлено в 120 странах.
Семин: нам нравится играть, нравится тренироваться. Но если это прекратят, что мы можем сделать?
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о словах владельца "Спартака" Леонида Федуна.
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