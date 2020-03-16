"ПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса. До пяти тысяч человек на стадионе — это нормально, так можно проводить матчи. В метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе. Люди в вагонах находятся очень близко друг к другу, а на стадионе расстояние больше. Этот вирус опасен прежде всего для пожилых людей, для молодых он представляет опасность, но не так критично.
Коронавирус — это серьезно, но не так страшно, больше раздуто. Очень много лишней информации в интернете и по телевизору! Конечно, тут присутствует и бизнес", - цитирует доктора Sport24.
Напомним, что всего в мире было выявлено 170 000 больных коронавирусом. Испания занимает второе место в Европе по числу заразившихся. На первом месте идет Италия.
Ранее были приостановлены все ведущие чемпионаты.
Бывший врач "Спартака": коронавирус - не так страшно, больше раздуто
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен прокомментировал информацию о том, что завтра, 17 марта могут приостановить чемпионат России.
Фото: "Известия"
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