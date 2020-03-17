Вчера стало известно, что Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.
"Все правильно: здоровье людей дороже. Поэтому правильно, что остановили чемпионаты. Не зря же их в Европе остановили. Значит, и мы должны прекратить.
Руки я мою, мыл всегда и буду мыть. Ну а остальное… Что написано на роду, то и будет, поймите. Маски? Масок нет в аптеках! Маску Фантомаса надену и буду ходить", - приводит слова Гамулы "Спорт день за днем".
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. На данную минуту известно, что число заразившихся достигло 200 000 человек. Число погибших приближается к 8 тысячам. Известно, что вылечиться смогли порядка 82 000.
Из-за коронавируса были приостановлены все ведущие чемпионаты, Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Евро-2020 было решено перенести на 2021 год.
Гамула: масок нет в аптеках! Маску Фантомаса надену и буду ходить
Бывший главный тренер Игорь Гамула назвал правильным решение руководства РПЛ приостановить чемпионат России из-за коронавируса.
ФК "Ростов"
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