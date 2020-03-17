Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что футболисты команды в понедельник возобновят тренировки.
Вчера стало официально известно о приостановлении чемпионата России до 10 апреля из-за распространения коронавируса. Также был перенесен чемпионат Европы-2020 на 2021 год.
Из-за коронавируса ранее также приостановили все ведущие европейские чемпионаты.
"С чего нам выходить на карантин? Футболисты просто отдыхают до понедельника, и тогда будем возобновлять работу.
Будем ли делать проверку на коронавирус? Тренерский штаб этим занимается", - цитирует Иванова Sport24.
Президент "Урала": футболисты отдыхают, в понедельник возобновим работу
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