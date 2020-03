"Не вижу смысла в тренировках в эти дни". Евсеев - о прекращении тренировок "Уфы" из-за паузы в РПЛ

View this post on Instagram

Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля. Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие#спорт#уфановости #футбол #евсеев #нашалигачампионов