Луценко: есть ощущение, что в Европе ничего нормального не будет. В отличие от России

Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко поделился мнением о ситуации вокруг коронавируса в мире.

Источник: ПФК "Арсенал Тула"