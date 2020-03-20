- Верю ли я, что чемпионат возобновится 10 апреля? Есть ощущение, что все действительно наладится и утихнет. Именно у нас, в России. А в Европе ничего нормального не будет. Отталкиваясь от этого, и у нас чемпионат пострадает, - цитирует футболиста "Чемпионат".
Также Луценко добавил, что скупка жителями страны гречки и туалетной бумаги связана с воздействием телевизора.
Напомним, сезон в чемпионате России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса в мире.
Луценко: есть ощущение, что в Европе ничего нормального не будет. В отличие от России
Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко поделился мнением о ситуации вокруг коронавируса в мире.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
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