Кокорин принял участие в челлендже и понабивал туалетной бумагой

Форвард "Сочи" Александр Кокорин принял участие в популярном челлендже "оставайся дома".
Фото - ТАСС
Нападающий российского клуба опубликовал видео, на котором он набивает рулоном туалетной бумаги.

Челлендж направлен на то, чтобы люди оставались дома в условиях пандемии коронавируса, соблюдая карантин.

В текущем сезоне Кокорин забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 4 матчах.

Ранее в челлендже приняли участие многие известные футболисты, включая защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, капитана "Барселоны" Лионеля Месси и многих других.


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Теги: РПЛ Зенит Кокорин Коронавирус
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