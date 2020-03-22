Нападающий российского клуба опубликовал видео, на котором он набивает рулоном туалетной бумаги.
Челлендж направлен на то, чтобы люди оставались дома в условиях пандемии коронавируса, соблюдая карантин.
В текущем сезоне Кокорин забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 4 матчах.
Ранее в челлендже приняли участие многие известные футболисты, включая защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, капитана "Барселоны" Лионеля Месси и многих других.
Кокорин принял участие в челлендже и понабивал туалетной бумагой
Форвард "Сочи" Александр Кокорин принял участие в популярном челлендже "оставайся дома".
Фото - ТАСС
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