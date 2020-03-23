"По обрывкам языков я вообще лучший в мире. Обрывками я знаю языков семь-восемь. И неплохо владею ещё одним языком — балабольским", — цитирует Дзюбу официальный сайт "Зенита".
В сезоне РПЛ 2019/2020 Артём Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач в 20-ти матчах за "Зенит".
В недавнем интервью Дзюба рассказывал, что зимой мог оказаться в лондонском "Тоттенхэме". По словам Артёма, ему звонили "люди от Моуринью", но он, посоветовавшись с Алексеем Миллером, отказался от переезда в Англию.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров, набрав 50 очков. Идущий вторым "Локомотив" располагается в девяти очках. РПЛ приостановлена до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Дзюба: обрывками я знаю языков 7-8 и ещё неплохо владею балабольским
Фото: Rusfootball.info
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