Сегодня капитан "Спартака" Георгий Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион.
"Первый лот! Игровая футболка сезона-2019/20! Стартовая цена — 8000 (каждый шаг 1000 рублей).
Аукцион продлится до 22:00 сегодняшнего дня! В 22:00 закрою комментарии и напишу победителю!" — написал Джикия.
"100 тысяч, брат!" — написал в комментариях Кокорин.
Куда Джикия планирует потратить вырученные средства - неизвестно.
Напомним, что в настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен из-за распространения коронавируса до 10-го апреля.
Кокорин предложил 100 тысяч рублей за футболку Джикии на аукционе
Форвард "Сочи" Александр Кокорин сделал ставку в сто тысяч рублей за футболку Георгия Джикии на аукционе.
Фото: Instagram Георгия Джикии
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