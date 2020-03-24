- Кокора зовёт в «Сочи». Говорит, там топка, - рассказал форвард в трансляции в инстаграме.
30-летний Смолов арендован "Сельтой" у "Локомотива" до конца сезона.
29-летний Кокорин арендован "Сочи" у "Зенита" до конца сезона.
Чемпионат Испании приостановлен на два тура из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России остановлен до 10 апреля.
Смолов: Кокорин зовёт в "Сочи". Говорит, там топка!
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов признался, что Александр Кокорин звал его в "Сочи"
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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