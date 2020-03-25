"Пока реальный сезон вынужденно приостановлен, на помощь приходит виртуальный футбол. Сегодня в товарищеском матче на полях симулятора FIFA 20 "Спартак" встретится с польским "Стомилом". Выбор соперника не случаен: в прошлом году президентом клуба из Ольштына стал экс-голкипер красно-белых Войцех Ковалевски
Встреча начнется в 14:30 по московскому времени и будет состоять из трех матчей по 12 минут.
В первом и третьем матче за "Спартак" сыграют защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев. Их оппонентами будут защитник "Стомила" Якуб Мосаковски и голландский хавбек Сэм ван Хуффель. А во второй игре нашему голкиперу Артёму Реброву будет противостоять сам Войцех Ковалевски", — говорится в заявлении пресс-службы "красно-белых".
Провести подобное мероприятие предложил бывший вратарь "Спартака", а ныне президент польского "Стомиля" Войцех Ковалевски, обратившись с этим предложением к владельцу "Спартака" Леониду Федуну, который одобрил данную идею.
Джикия, Соболев и Ребров сыграют в FIFA против клуба Ковалевского
Футболисты московского "Спартака" сыграют в популярный футбольный симулятор FIFA против польского клуба "Стомил".
Фото: ФК "Спартак"
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