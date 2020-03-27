- Есть мечта жить в другой стране, - заявил футболист, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме.
В нынышнем сезоне 21-летний Круговой сыграл лишь в шести матчах Премьер-лиги из-за травмы.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Круговой хочет жить в другой стране
Защитник "Зенита" Данил Круговой, выступающий на правах аренды за "Уфу", рассказал о своей мечте.
Источник: ФК "Уфа"
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