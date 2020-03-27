Круговой хочет жить в другой стране

Защитник " Зенита " Данил Круговой, выступающий на правах аренды за "Уфу", рассказал о своей мечте.

Источник: ФК "Уфа"

- Есть мечта жить в другой стране, - заявил футболист, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме.



В нынышнем сезоне 21-летний Круговой сыграл лишь в шести матчах Премьер-лиги из-за травмы.



Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.