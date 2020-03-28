"Под Ростовом-на-Дону горят камыши, – огонь может перекинуться на стадион "Ростов Арена". На данный момент пожар разошёлся уже больше, чем на 1000 кв.метров.
Кажется, наследие ЧМ 2018 под угрозой. К тушению огня уже привлекли авиацию и пожарный поезд. Пока особых результатов это не дало", — сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Стадион "Ростов-Арена" был построен в 2018-м году, специально к матчам чемпионата мира по футболу в России.
Стоимость постройки стадиона составила почти 20 миллиардов рублей.
В настоящее время на "Ростов-Арене" проводят домашние матчи "Ростов" и "Чайка".
Пожар около "Ростов Арены" распространился на тысячу кв.метров
Рядом со стадионом футбольного клуба "Ростов" "Ростов-Арена" распространился сильный пожар.
Фото: телеграм-канал "Мутко против"
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