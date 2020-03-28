- Дзюба? Этот тот большой нападающий, верно? Он был не очень хорош. Поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста, но через некоторое время я увидел его в деле и сказал: "Смотрите, как вырос этот парень". В тот день он забил два гола.
Когда я видел Дзюбу на тренировке "Спартака", то задавался вопросом: "Что этот парень здесь делает?" Я рад, что он так вырос, что у него все хорошо, - цитирует аргентинца Futbolbajocero.
38-летний Родригес выступал за московский "Спартак" с 2004 по 2009 год. Футболист продолжает карьеру в "Барракас Сентраль".
31-летний Дзюба - воспитанник "Спартака". Он выступал за "красно-белых" до 2015 года, а затем перешёл в "Зенит", став с питерским клубом чемпионом России.
Клементе Родригес: поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста
Бывший защитник московского "Спартака" Клементе Родригес рассказал о совместной игре с нападающим Артёмом Дзюбой.
Источник: getty images
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