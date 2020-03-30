"Лукашенко же сказал, что их не берет коронавирус. Наверное, будут продолжать нас радовать. Сейчас его уже на обложку FIFA поставили.
Я не знаю, какая у них ситуация, но мне кажется, что лучше себя предостеречь, чем потом расхлебывать, как в условной Италии или Испании", — приводит слова Широкова "Спорт день за днем".
Напомним, что чемпионат Белоруссии по футболу - единственный турнир в Европе, который продолжается несмотря на угрозу заражения из-за распространения коронавирусной инфекции.
Несмотря на рекомендации УЕФА приостановить чемпионат, решение в данном случае принимают власти страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".
В Белоруссии выявлено 94 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились. Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 732 000 человек. Погибло более 34 000 человек.
"Лучше себя предостеречь, чем потом расхлебывать". Широков - о Высшей лиги Белоруссии
Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал продолжение матчей Высшей лиги Белоруссии, несмотря на распространение коронавируса.
Фото: РИА Новости
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