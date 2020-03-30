Сергей Собянин закрыл пункты приема ставок на время карантина из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин закрыл букмекерские конторы на время карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.

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"В целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим.



На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим.



Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу – до особого распоряжения", — говорится в заявлении на официальном сайте Сергея Собянина.



Также стало известно, что в Москве на три месяца собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.



Напомним, что текущую неделю президент РФ Владимир Путин официально объявил нерабочей. А с 30-го марта Сергей Собянин ввел в Москве карантин, обязав жителей города покидать свои дома только для походов в аптеку, магазин или на работу.



На сегодняшний день в России зафиксировано 1836 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 9 человек. Общее число зараженных в мире превысило отметку в 780 000 человек. Скончалось 37 820 человек.