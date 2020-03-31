Ранее в телеграм-канале "Мутко Против" появилась информация, что клубы Тинькофф Российской Премьер-лиги получили информацию, что сезон может быть продолжен не ранее 30 мая.
- Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата. Ждём завтра видеоконференции с УЕФА, консультируемся с РФС, - цитирует функционера telegram-канал "Футбольный Биги".
На данный момент официально чемпионат России приостановлен до 10 апреля, но многие клубы высшего дивизиона, к примеру, "Уфа" и "Урал", отправили своих футболистов в отпуск до 1 мая.
Прядкин: мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата
Президент РПЛ Сергей Прядкин опроверг информацию, что клубы лиги получили информацию о датах возобновления чемпионата.
Источник: РИА Новости
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