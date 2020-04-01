- Да, я видел новость о возможной ликвидации клуба. Я этого не боюсь и уверен, что "Крылья" будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит "Крылья Советов", и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба, - цитирует Божовича "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что местная счётная палата выявила у клуба долги, которые превышают стоимость всего имущества клуба.
Сейчас чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Божович не боится ликвидации "Крыльев Советов"
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал возможную ликвидацию клуба.
Источник: РИА Новости
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