Селюк - о легионерах "Урала": их за 100 рублей никто не возьмет, надо доплачивать, чтобы они ушли

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о том, что "Урал" разрешил легионерам покинуть Россию в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции.
Фото: Footboom.com
"Урал" отпустил легионеров по домам, а у некоторых заканчиваются контракты. Считаю, что их вообще можно уже отпускать, их никто даже за 100 рублей не возьмет, это надо доплачивать, чтобы они ушли.

Даю гарантию, что раньше 1 мая никто собираться нигде не будет. О чем ЦСКА уже объявил. Надо ориентироваться на то, что чемпионат будет доигран в июне. Все восемь туров пройдут в течение первого летнего месяца. Думаю, так будет в Италии, Испании, России", — цитирует Селюка Р-Спорт.

Вчера стало известно, что руководство екатеринбургского "Урала" предоставило своим футболистам выходные до 1-го мая в связи с паузой в РПЛ по причине распространения коронавирусы, а легионеры клуба получили разрешение и покинули Россию, отправившись к своим семьям.

После 22-го тура "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Парфёнова набрали 25 очков.

Вчера было принято решение о продлении приостановки сезона российской Премьер-лиги до 31-го мая из-за пандемии вируса COVID-19.

На сегодняшний день в России у 2 777 человек обнаружен коронавирус. 24 человека погибло.

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Теги: Селюк Урал Коронавирус
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