"Что знал о "Спартаке" до подписания контракта? Знал, что это самый популярный и титулованный клуб России. Я видел матчи "Спартака" с "Баварией" в 2006 году. Ходил тогда на стадион в Мюнхене. В Германии "Спартак" тоже самый популярный из российских клубов", — цитирует Урванчки Sport24.
Макс Урванчки стал тренером вратарей "Спартака" после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера "красно-белых". Тедеско работал с Урванчки в немецком клубе "Эрцгебриге". В этой команде Урванчки работал с 2014-го года, а ранее немецкий специалист работал в "Бургхаузене" в третьей по силе немецкой Бундеслиге.
Доменико Тедеско возглавил московский "Спартак" осенью прошлого года, сменив на этом посту Олега Кононова. Контракт 34-летнего немца рассчитан до 2022-го года.
После 22-х туров московский "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Также Тедеско вывел "Спартак" в полуфинал Кубка России, где "красно-белые" должны встретиться с "Зенитом". В настоящее время чемпионат России приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Тренер "Спартака": наш клуб самый популярный в Германии среди российских команд
Тренер вратарей "Спартака" Макс Урванчки рассказал, как оказался в штабе Доменико Тедеско в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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