На данный момент команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.
«Что я и говорил: у любой команды будет спад, вот сейчас это коснулось «Краснодара». И сейчас уже можно сказать, что на них сильно сказывается уход Сперцяна, именно он определял игру команды. Ребята, играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке. Мусаев должен сказать спасибо, что в его команде еще есть Кордоба, иначе было бы совсем все плохо. И сейчас же видно, что Кордоба не в форме и результат ушел. Это все связанные вещи друг с другом», – сказал Мостовой.
В десятом туре Российской Премьер-Лиги «быки» сыграют на домашнем стадионе с петербургским «Зенитом».
Мостовой – о «Краснодаре»: Кордоба не в форме и результат ушел, это не просто так
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info оценил игру «Краснодара» на данном этапе сезона.
Фото: ФК "Краснодар"