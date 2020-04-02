В детстве Карпов занимался в школе "Смена", а потом перешел в СДЮШОР "Зенит".
- Когда я перешел в "Зенит", там были все, как бы сказать, мажоры. У меня хорошее было детство — но я не избалованный, для всех вроде как из деревни. Пошли насмешки, дразнили. Тогда мог и обидеться, но это закалило. Когда теперь с подобным сталкиваюсь, воспринимаю спокойнее.
У меня были привычки деревенщины. Городские ребята в Питере ходили в брендовых вещах, а я — в простых. Что давали, то и надевал — не с рынка шмотки, но простые. А остальным родители могли купить что-то покруче.
Я и сейчас себе не покупаю "Гуччи" или "Луи Виттон". А даже когда возникает желание, есть люди, которые останавливают. Кто? Все. Девушка говорит: "Не надо", - приводит слова Карпова Sport24.
В текущем сезоне Карпов провел десять матчей в рамках РПЛ.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятую строчку.
"В "Зените" все были мажоры". Карпов рассказал о насмешках в детстве
Защитник ЦСКА Вадим Карпов признался, что в школе "Зенита" ему пришлось переживать насмешки других игроков.
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