"Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона - начало июня, самый пессимистичный - 20-е числа июля", — написал Егоров в своём телеграм-канале "Футбольный Биги".
Напомним, что сегодня состоялась видеоконференция клубов РПЛ, на которой обсуждались проблемы в связи с паузой в чемпионате по причине распространения коронавируса. О тезисах вы можете прочитать здесь.
В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги официально приостановлен до 31-го мая.
Источник: по самым пессимистичным прогнозам, РПЛ возобновится 20-го июля
Футбольный журналист Сергей Егоров назвал возможные даты возобновления РПЛ.
Фото: premierliga.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!