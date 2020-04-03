Игроки "Крыльев Советов" возобновят тренировки не раньше 31 мая

Стало известно, когда игроки самарских "Крыльев Советов" возобновят тренировки.

Фото: "Крылья Советов"

Тренировки клуб решил не возобновлять ранее 31 мая из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.



Напомним, чемпионат России был приостановлен до 31 мая из-за распространения коронавируса в мире. За последние сутки в России зафиксирован 601 случай инфицирования, а всего в стране свыше 4000 заразились коронавирусом.



После 22-ух туров "Крылья Советов" идут на 15-м месте, набрав 22 очка.