Напомним, что "Кристал Пэлас" хотел купить Чалова минувшим летом за 25 млн фунтов. ЦСКА отказал английскому клубу.
- Интерес Ходжсона (главный тренер "Кристал Пэлас") к Федору Чалову сохранился? Конечно.
Спад в игре Чалова? Мы периодически общаемся с Роем. Забил Чалов 29 мячей или десять - это цифры. Но если серьезный клуб интересуется тобой, то смотрит не только на статистику. Может, футболист забил в этом сезоне меньше, но приносит команде больше пользы. Здесь нужен комплексный подход.
Особенно если ты готов платить за игрока большие деньги, как в случае с Федором, - приводит слова агента RG.
В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов. После 22-х туров текущего первенства на счету Федора лишь пять мячей.
Варга: сохранился ли интерес "Кристал Пэлас" к Чалову? Конечно
Известный агент Шандор Варга заявил, что лондонский клуб по-прежнему заинтересован в покупке российского нападающего.
Фото: Rusfootball.info
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