- Конечно, я понимаю, что сезон приостановлен в целях безопасности, но лично я не очень этому рад. Мы прошли серьезную подготовку на сборах, много тренировались, я прекрасно чувствую себя физически.
К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы, но действия, которые сейчас применяются — логичны, так что нельзя злиться на происходящее, - цитирует Крала Ceskatelevize.cz.
21-летний Крал перешёл в "Спартак" летом прошлого года из "Славии" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате России, но не отметился результативными действиями.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до конца мая из-за распространения коронавируса. В мире зафиксировано свыше 1200000 случаев заражения. 247 тысяч человек выздоровели, 64000 - умерло.
Крал: мы прошли серьезную подготовку на сборах. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал высказался о приостановке чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
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