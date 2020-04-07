- У меня была встреча с руководством одного очень хорошего европейского клуба. Мы начали переговоры, но они остановились.
Могу сказать, что это Турция, команда из Стамбула. Однако развитие пандемии коронавируса сорвало мои планы, - цитирует агента sport.pl
30-летний Рыбус перешёл в "Локомотив" в 2017 году из французского "Лиона". В нынешнем сезоне поляк провёл 12 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге и отдал три голевые передачи. Его контракт с "железнодорожниками" истекает летом 2020 года.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Агент Рыбуся: у меня была встреча с руководством турецкого клуба, но коронавирус сорвал мои планы
Мариуш Пекарски, агент защитника "Локомотива" Мацея Рыбуся, рассказал, что вёл переговоры с турецкой командой.
Фото: ФК "Локомотив"
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