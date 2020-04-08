Гильерме рассказал, что бывший игрок "Локо" Шарлес просит его помочь вернуться в Россию

Вратарь железнодорожников Маринато Гильерме рассказал, с кем из бывших бразильских игроков "Локо" он общается.
Фото: Rusfootball.info
- С Майконом я до сих пор хорошо общаюсь. После "Локомотива" он ушел в "Антальяспор", потом год провел в бразильском "Атлетико Минейро". Сейчас ему предстоит операция из-за грыжи. Пока сидит дома, отдыхает.

Шарлес до сих в "Антальяспоре", мы часто общаемся. Говорит: "Помоги мне вернуться в Россию, скучаю". Я, правда, не уверен, что он действительно скучает. Ему там тепло. Отвечаю ему: "Зачем ты жалуешься? У тебя там хороший контракт, а ты все недоволен".

С Фининьо давно не общались. А с Вагнером случайно пересеклись в гостинице в Катаре. Он там сейчас играет. Его команда жила в нашей же гостинице. Я спросил, как ему в Катаре. Он ответил, что очень нравится, всем доволен и хочет оставаться там до конца карьеры, - приводит слова Гильерме "Чемпионат".

За "Локо" Шарлес играл с 2008 года по 2011-й.

После 22-х туров железнодорожники находятся на второй строчке РПЛ. Чемпионат был приостановлен до 31 мая.


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Теги: Гильерме Локомотив
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