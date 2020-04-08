Гильерме рассказал, что бывший игрок "Локо" Шарлес просит его помочь вернуться в Россию

Вратарь железнодорожников Маринато Гильерме рассказал, с кем из бывших бразильских игроков "Локо" он общается.

Фото: Rusfootball.info