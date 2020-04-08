- Почему не перешел в "Зенит"? В какой-то момент я хотел туда перейти, но "Краснодар" с "Зенитом" не смогли договориться, трансфер не состоялся.
В какой-то момент "Краснодар" был готов отпустить меня. Это было за полгода до чемпионата мира. Тогда я отказался, так как не видел смысла. Понимал, что через полгода чемпионат мира. Если бы я перешел в "Зенит", то через полгода на меня уже была бы другая цена, а я хотел уехать в Европу. Отталкивался от этого, - рассказал футболист в беседе с Александром Кержаковым.
30-летний Смолов перешёл в "Сельту" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Ранее он выступал за "Краснодар", "Урал", "Динамо", "Анжи" и голландский "Фейеноорд". В нынешнем сезоне россиянин провёл за "Сельту" шесть матчей и забил гол.
Смолов объяснил, почему не перешёл в "Зенит"
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал, что мог дважды оказаться в "Зените".
Источник: getty images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!