Смолов объяснил, почему не перешёл в "Зенит"

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал, что мог дважды оказаться в "Зените".
Источник: getty images
- Почему не перешел в "Зенит"? В какой-то момент я хотел туда перейти, но "Краснодар" с "Зенитом" не смогли договориться, трансфер не состоялся.

В какой-то момент "Краснодар" был готов отпустить меня. Это было за полгода до чемпионата мира. Тогда я отказался, так как не видел смысла. Понимал, что через полгода чемпионат мира. Если бы я перешел в "Зенит", то через полгода на меня уже была бы другая цена, а я хотел уехать в Европу. Отталкивался от этого, - рассказал футболист в беседе с Александром Кержаковым.

30-летний Смолов перешёл в "Сельту" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Ранее он выступал за "Краснодар", "Урал", "Динамо", "Анжи" и голландский "Фейеноорд". В нынешнем сезоне россиянин провёл за "Сельту" шесть матчей и забил гол.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сельта Локомотив Зенит Смолов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Официально: в "Крыльях Советов" пошли на снижение заработной платы
"Я скучаю по тебе". Промес ответил "Спартаку" 1
Зелимхан Бакаев: Максименко - лучший вратарь в России сейчас
Паршивлюк: необходимо при любых возможностях доиграть чемпионат
"Ярко, образно, в стиле древнерусских летописей": Канделаки - про обращение Путина 16
Игроки и тренерский штаб "Реала" пошли на сокращение заработной платы
Асхабадзе: необходим нижний потолок зарплат для легионеров: не менее 600 тысяч евро 1
Черчесов: коронавирус победим! Мы же из Советского Союза 5
Футболисты ЦСКА пошли на снижение заработных плат. Инициатор - Акинфеев
Газизов - о снижении зарплат на 70%: это реально фейк. У меня ни с кем проблем из 200 работников клуба нет
Айртон выставил на аукцион форму "Спартака" 1
Шунин считает, что сезон нужно доиграть, но не понимает, как это сделать
Смолов объяснил, почему не перешёл в "Зенит" 4
Смолов - о возвращении в Россию: "Сельта" разрешила, Ла Лига - нет
Мостовой назвал "мизерными" надбавки Путина врачам 5
Варга: ни один российский игрок не перерос РПЛ 2
Источник: футболисты "Уфы" пожаловались на несогласованное снижение зарплаты в 70% 1
Роналду показал, как тренируется с девушкой (видео)
Габулов: четкая дата, до которой спортивных мероприятий в России не будет, — 31 мая. От неё можно отталкиваться 1
Старфельт: приход Слуцкого стал для меня новым началом. Он - лидер и приятный человек
Орещук считает неплохой идею доиграть сезон на базе "Краснодара"
"Спартак" вспомнил хет-трик Промеса, который сделал из него лучшего иностранного бомбардира клуба
Хеведес назвал команду мечты из одноклубников. Из "Локомотива" там только один игрок
Наумов - о ситуации в "Локомотиве": это точно не вопрос денег. Футболисты пошли на принцип 1
Мельгарехо получил новый паспорт. У него не будет проблем с пребыванием в России 1
Мане: если "Ливерпуль" не получит титул, я пойму это
Спиридонов: я бы решил так - в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил 7
Гильерме рассказал, что бывший игрок "Локо" Шарлес просит его помочь вернуться в Россию
Евсеев заявил, что не стыдится своих слов после матча с Уэльсом 2
Transfermarkt: Дзюба подешевел на 3 миллиона евро, Фернандес - на 6 7
Все новости