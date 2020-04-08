"Эффективнее тренироваться на базе, чем сидеть дома". Бышовец - о коронавирусе

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец рассказал, как лучше тренироваться игрокам во время карантина из-за коронавируса.
Фото: ФК "Локомотив"
"Тренировочный процесс необходим. И понятно, что база – это закрытое пространство под усиленным контролем. Вариант вполне реальный. При нынешнем режиме повышенной самоизоляции в стране он может дать вполне ощутимые положительные результаты в будущем.

У меня нет никаких опасений в отношении того, что, будучи на своей спортивной базе, игроки подвергаются большей опасности, нежели дома. Эффективнее ли это, нежели сидеть по домам? Конечно, эффективнее.

Если ситуация с эпидемией будет складываться так, что возобновление чемпионата станет постоянно затягиваться, то возможно всякое. Могут даже возникнуть предложения рассмотреть итоги турнира по сегодняшнему положению команд в таблице", — цитирует Бышовца Bobsoccer.

Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.

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Теги: Бышовец Коронавирус
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