"Эффективнее тренироваться на базе, чем сидеть дома". Бышовец - о коронавирусе

"Тренировочный процесс необходим. И понятно, что база – это закрытое пространство под усиленным контролем. Вариант вполне реальный. При нынешнем режиме повышенной самоизоляции в стране он может дать вполне ощутимые положительные результаты в будущем.
У меня нет никаких опасений в отношении того, что, будучи на своей спортивной базе, игроки подвергаются большей опасности, нежели дома. Эффективнее ли это, нежели сидеть по домам? Конечно, эффективнее.
Если ситуация с эпидемией будет складываться так, что возобновление чемпионата станет постоянно затягиваться, то возможно всякое. Могут даже возникнуть предложения рассмотреть итоги турнира по сегодняшнему положению команд в таблице", — цитирует Бышовца Bobsoccer.
Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
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Фото: ФК "Локомотив"
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