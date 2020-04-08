"Эффективнее тренироваться на базе, чем сидеть дома". Бышовец - о коронавирусе

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец рассказал, как лучше тренироваться игрокам во время карантина из-за коронавируса.

Фото: ФК "Локомотив"