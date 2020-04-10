"Меня опять неприятно удивил уровень судейства. Я думал, что многое поменялось, VAR работает на каждой игре, но, если из трех матчей в двух мы получали ранние удаления за две желтые карточки, тут VAR никак не поможет. Судьи нашли обход как… Тут у меня тоже есть вопросы.
Я никого ни в чем не обвиняю. На мой взгляд, эти желтые карточки были очень спорные", — заявил Слуцкий в эфире ютуб-канала "Красава".
Леонид Слуцкий стал главным тренером "Рубина" в декабре 2019-го года, поставив подпись под пятилетним соглашением. До него казанский клуб возглавлял Роман Шаронов.
До "Рубина" Слуцкий несколько лет работал в Европе: в "Халл Сити" (в Англии) и в "Витессе" (в Нидерландах).
В нынешнем сезоне после 22-х туров "Рубин" занимает 14-е место (в зоне стыковых матчей) в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине находятся на паузе все ведущие европейские чемпионаты.
Слуцкий: меня неприятно удивил уровень судейства в РПЛ. Арбитры нашли, как обойти VAR
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал уровень судейства в чемпионате России по футболу.
Фото: Getty Images
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