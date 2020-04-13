- Рауль был невероятен, он издевался над вратарями. Он мог забивать обеими ногами и головой, — приводит слова Фарфана испанская газета Marca.
Фарфан и Рауль вместе играли в немецком клубе два года. Испанец в 2010 перешел в "Шальке" из мадридского "Реала". Спустя 2 года Рауль переехал в катарский клуб "Аль-Садд".
Джефферсон Фарфан выступал за "Шальке" с 2008 по 2015.
Фарфан: Рауль был невероятен, он издевался над вратарями
Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал игру своего бывшего одноклубника по немецкому "Шальке" Рауля.
Фото: СЭ
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