Напомним, что в рамках обсуждения поправок в Конституцию РФ возникло предложение об обнулении президентских сроков Путина.
Изначально голосование было назначено на 22 апреля.
- Слышал, что могут аннулировать сроки правления Путина. Захватил, как говорится, власть.
Я не разбираюсь в политике, но могу сказать точно, чего хочу — порядка в стране. А голосовать за поправки я не имею права.
Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в "Локомотиве" не считаться иностранцем. А на голосования, повторюсь, я не хожу, - цитирует бывшего игрока Sport24.
Отметим, что Алиев является гражданином не только Украины, но и России. Футболист родился в Хабаровске.
"Захватил, как говорится, власть". Алиев - про обнуление сроков Путина
Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прокомментировал возможное обнуление президентских сроков президента Российской Федерации Владимира Путина.
Фото: twitter.com/sportexpress
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