"Николай Петрович [Старостин] что-то в Романцеве почувствовал. В чем была моя ошибка, когда я поддерживал вариант назначения Аленичева? Я же проводил эту аналогию с Романцевым, но не просчитал, что за Романцевым была мощная спина в виде Старостина.
Если бы сейчас Романцев пришел в 35 лет в "Спартак", его точно так же сожрали и перемололи бы, как это сделали с Аленичевым. Николай Петрович сказал: "Работай спокойно, твори и ни о чем не думай. Все остальные вопросы на мне", — цитирует Рабинера Sports.ru.
Олег Романцев возглавлял московский "Спартак" с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год. В период с 2009-го по 2012-й год Романцев был тренером-консультантом "красно-белых".
Романцев 8 раз приводил "Спартак" к чемпионству. 3 раза клуб под его руководством брал Кубок России. Также по разу были выиграны чемпионат и кубок СССР.
Дмитрий Аленичев работал главным тренером "Спартака" в сезонах 2015-2016. Аленичев покинул команду после поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы от кипрского АЕКа.
Рабинер: сейчас бы Романцева в "Спартаке" сожрали, как Аленичева
Футбольный журналист Игорь Рабинер заявил, что экс-тренер "Спартака" Олег Романцев сейчас не смог бы руководить "красно-белыми".
Фото: "СЭ"
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