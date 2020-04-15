— Если кому-то на самоизоляции становится скучно, пусть подумает, как "весело" тем, кто борется с коронавирусом. Разве может быть что-то важнее здоровья?
Я охренел, когда услышал, что в Москве народ повалил в парки жарить шашлыки, до введения пропускного режима работали подпольные кальянные... Вот что у людей голове, — рассказал специалист в интервью "СЭ".
44-летний Радимов за годы игровой карьеры сыграл в ЦСКА, "Сарагосе", "Динамо", "Левски", "Крыльях Советов" и "Зените". Он становился чемпионом Болгарии и России. Также выигрывал Суперкубок России и Кубок с Суперкубком УЕФА.
С 2018 года тренирует "Зенит-2".
В России за последние сутки у 3 338 человек был выявлен коронавирус. Всего в стране зафиксировано 24 490 случаев заражения. 1 986 человек вылечилось, 198 - умерло.
Радимов: если кому-то на самоизоляции становится скучно, пусть подумает, как "весело" тем, кто борется с коронавирусом
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал нарушение режима самоизоляции в России.
Фото: ФК "Зенит"
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