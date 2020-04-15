Дзюба — о Евро-2016: когда в коллективе выпадает один футболист, то ничего не получится. У нас было пять-шесть

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба вспомнил участие сборной России в Евро-2016.
Фото: "Чемпионат"
— После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое "я" в одно место.

Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное "я" превосходило "мы", - цитирует футболиста "Матч ТВ".

Сборная России в групповом этапе Евро-2016 выступала в группе "B" с Уэльсом, Англией и Словакией. В итоге, команда под руководством Леонида Слуцкого сыграла вничью с Англией, но проиграла Уэльсу и Словакии, вылетев с турнира.

31-летний Дзюба забил 24 гола за сборную России. До лучшего бомбардира команды в истории Александра Кержакова ему осталось шесть забитых мячей.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Дзюба Слуцкий
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Спайич: "Краснодар" сделал себе имя в Лиге Европы. Теперь наша задача — выйти в Лигу чемпионов.
Кариус - об ошибках в финале ЛЧ: не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову
Иванов — о сокращении зарплат: ребята в "Урале" не против. Но поймите, у нас они не такие высокие 1
Дзюба — о Евро-2016: когда в коллективе выпадает один футболист, то ничего не получится. У нас было пять-шесть 1
Известно, в каком случае Мусаев и Игнашевич могут закончить сезон в статусе главных тренеров
Арустамян: если не получится доиграть сезон, то результаты нужно аннулировать 8
Радимов: если кому-то на самоизоляции становится скучно, пусть подумает, как "весело" тем, кто борется с коронавирусом 4
Игроки "Ювентуса" Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
Радимов: если летом Дзюба не рискнет, то за границу уже не уедет 2
"Барселона" хочет выменять у "Челси" Канте на Коутиньо
Арустамян: чемпионат Белорусии нельзя оскорблять. Люди играют как умеют 3
Уткин хотел унизить Соловьёва в словесном баттле, но тот отказался "дискутировать с больным" 24
Кержаков: мне повезло, что моим партнёром был Аршавин 2
Президент ФНЛ: решение "Армавира" напрямую не связано с коронавирусом
Депутат Госдумы Лебедев: Россия готова принять все матчи Евро-2020 2
Воспитанник "Динамо" стал жертвой мошенников при покупке бутс в интернете 2
Кержаков - о Месси: не понимал, зачем он вообще отдаёт мяч? 1
Мордовия не собирается сниматься с ФНЛ, несмотря на проблемы с финансами
Тренер "Зенита: Малком переживал из-за карантина, он только набрал форму 3
Мостовой: я превосходил других футболистов благодаря спартаковскому багажу 9
Таски: "Спартак" хотел, чтобы я остался. Думаю, что Каррера тоже 3
Благими намерениями – дорога в забвение. Яркие частные клубы, которые лопнули 5
"Это не смертельно для футбола". Колосков - о снятии "Луча" и "Армавира" с ФНЛ 3
Рабинер: сейчас бы Романцева в "Спартаке" сожрали, как Аленичева 7
Защитник "Урала" рассказал, что играл в футбол в тюрьме
Президент "Урала" заявил, что в клубе обсудят снижение зарплаты за апрель
Таски прокомментировал случай, когда он не захотел жать руку Каррере
Официально: "Армавир" снялся с ФНЛ 6
Минспорта Белоруссии: на сегодняшний день у нас нет предпосылок для остановки чемпионата 3
Тренер "Зенита" Оливейра: если бы признали нас чемпионами, то пошли бы разговоры, что это незаслуженный успех 15
Все новости