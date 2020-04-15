— После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое "я" в одно место.
Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное "я" превосходило "мы", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Сборная России в групповом этапе Евро-2016 выступала в группе "B" с Уэльсом, Англией и Словакией. В итоге, команда под руководством Леонида Слуцкого сыграла вничью с Англией, но проиграла Уэльсу и Словакии, вылетев с турнира.
31-летний Дзюба забил 24 гола за сборную России. До лучшего бомбардира команды в истории Александра Кержакова ему осталось шесть забитых мячей.
Дзюба — о Евро-2016: когда в коллективе выпадает один футболист, то ничего не получится. У нас было пять-шесть
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба вспомнил участие сборной России в Евро-2016.
Фото: "Чемпионат"
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