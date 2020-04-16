— Спартаковские футболисты обращаются ко мне, спрашивают советы. Некоторые ребята ко мне ходили ещё в марте. Но называть имён не могу, чтобы у них и у врачей "Спартака" не было проблем. Я рад им помогать, — рассказал доктор в интервью "Р-Спорту".
Китайский специалист работал в "Спартаке" 13 лет.
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки 3 448 человек был поставлен диагноз "коронавирус". Всего в России 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
Доктор Лю: игроки "Спартака" ходили ко мне в марте. Я не могу назвать их имена, чтобы не было проблем
Экс-врач "Спартака" Лю Хуншен рассказал, что игроки московского клуба до сих пор ходят к нему за лечением.
Фото: ФК "Спартак"
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