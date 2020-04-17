- После смерти отца чувствовал, что брошу всё. К тому моменту я уже потерял мать.
Я думал о том, чтобы бросить футбол, даже думал о самоубийстве. Я хотел сделать это дважды. Мне было очень трудно. Два или три месяца я не находил себе места.
Но, несмотря на боль, я смог собраться. "Ривер Плейт" помог мне. Я должен был исполнить мечту моего отца и дебютировать в чемпионате Аргентины, - приводит Ole слова игрока.
В текущем сезоне Маммана провел два матча в рамках чемпионата России.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в РПЛ. Сезон приостановлен до 31 мая.
"После смерти отца чувствовал, что брошу всё". Маммана признался, что у него были мысли о самоубийстве
Защитник "Зенита" Эманульэль Маммана рассказал, насколько тяжело переживал смерть своих родителей.
Фото: ФК "Зенит"
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