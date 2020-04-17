"Марафонбет" ответил Соловьеву на слова о "запрещенной в России конторе"

Телеведущий Владимир Соловьев в конфликте с Василием Уткиным упомянул букмекерскую контору "Марафонбет" и назвал ее "запрещенной в России".

Фото: glasscapes.com