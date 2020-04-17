Пресс-служба "Марафона" прокомментировала эту ситуацию.
- Информация о запрете деятельности в России, о заблокированном сайте, и о том, что БК "Марафонбет" работает в интернете по лицензии, выданной на острове Кюрасао, не соответствует действительности.
Наша компания официально зарегистрирована в Российской Федерации в 1998 году как ООО "БК Марафон", имеет лицензию ФНС России на деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах от 12.03.2010 №?14 и работает на законных основаниях. БК "Марафонбет" входит в состав саморегулируемой организации "Ассоциация букмекерских контор", принимает интерактивные ставки и выплачивает выигрыши через ЦУПИС. Сайт компании доступен по адресу marathonbet.ru и не имеет никаких санкций со стороны Роскомнадзора.
Также БК "Марафонбет" является партнером таких футбольных клубов как "Реал Мадрид" и "Динамо Москва". Мы дорожим репутацией компании, чистоту которой может подтвердить множество клиентов и партнеров с мировым именем, — говорится в заявлении компании.
Уткин хотел унизить Соловьёва в словесном баттле, но тот отказался "дискутировать с больным"
"Не смей, мр**ь, говорить о чести. Ты продажная дешевка". Соловьев ответил Василию Уткину
Соловьев - Уткину: трогать тебя нельзя, а то сдохнешь
Напомним, что несколько дней назад у Василия Уткина произошёл открытый конфликт с Владимиром Соловьёвым. Уткин вызвал Соловьёва на словесный баттл, но тот не принял его вызов.
"Марафонбет" ответил Соловьеву на слова о "запрещенной в России конторе"
Телеведущий Владимир Соловьев в конфликте с Василием Уткиным упомянул букмекерскую контору "Марафонбет" и назвал ее "запрещенной в России".
Фото: glasscapes.com
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