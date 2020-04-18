"Он хочет остаться со своей семьей. Эпидемия коронавируса показала, насколько сложно будет путешествовать между странами в ближайшем будущем", - приводит слова представителя Шюррле Инго Хаспеля Bild.
Сегодня генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не будет подписывать контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Шюррле находился в составе "красно-белых" на правах сезонной аренды из дортмундской "Боруссии".
Шюррле не собирается возвращаться в "Спартак" для завершения сезона
Полузащитник Андре Шюррле не планирует возвращаться в «Спартак» для завершения сезона.
Фото: "Чемпионат"
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