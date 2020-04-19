Умяров превзошёл Сане в челлендже немца (видео)

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Домашний кубок @nike - третья неделя, попытаюсь побить рекорд @leroysane19, посмотрим, что из этого получится! Передаю этот челендж @_lomovitskiy_ @roman_kositsyn @nk___26 и всем желающим! Отмечайте меня в своих публикациях, я обязательно посмотрю ваши видео?? #playinside #livingroomcup
Целью челленджа является переступание через объекты с правой и левой стороны за 45 секунд. Немец за отведенное время сделал 100 раз, Умяров - 111.
Ранее в челлендже принял участие полузащитник ЦСКА Иван Обляков, сумевший сделать упражнение 85 раз.