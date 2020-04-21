"Газпром Арена" отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя.
Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом", — цитирует Медведева "Фонтанка".
"Зенит" после 22-х туров лидирует в РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают "Локомотив" и "Краснодар" на 9 баллов.
Чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
По актуальным данным в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом. 456 человек погибло. 3 873 - выздоровело.
Гендиректор "Зенита": при необходимости на "Газпром-Арене" можно развернуть госпиталь
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал об универсальности клубного стадиона.
Фото: Коммерсантъ
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