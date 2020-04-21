Бышовец: Слуцкий не был готов к вызову в сборной России

Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в национальной сборной России.
Фото: ФК "Рубин"
"Многие падают, но не все поднимаются. Для Слуцкого было испытание и национальной командой и также с отрицательным результатом, как и в Англии и Голландии. Но на ошибках, конечно, можно учиться.

Начнем с того, что жребий был благосклонен в команде Слуцкого, как в отборе к европейскому чемпионату, так и в финальной стадии. Та легкость, с которой команда отобралась на Евро-2016, не соответствовала реальному положению дел, об этом я говорил перед чемпионатом. Ну а затем финальная часть наглядно это показала.

Почитайте сегодняшние публикации Дзюбы на эту тему или того же Широкова, Глушакова. Они подтверждают, что Слуцкий не был готов к такому вызову. Наверное, было некое головокружение от успехов, но для тренера очень важно не столько побеждать, сколько уметь не проигрывать", — заявил Бышовец.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавлял сборную Россию по футболу с 2015-го по 2016-й год. Он вывел нашу национальную команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016, где занял последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

В настоящее время Слуцкий работает в "Рубине". Его клуб идёт на 14-м месте в РПЛ после 22-х туров, набрав 23 очка.

Источник: "Новый век"


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Теги: Бышовец Слуцкий Рубин Сборная России
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