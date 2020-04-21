Напомним, 21 апреля УЕФА порекомендовал лигам доиграть национальные чемпионаты.
Ранее сообщалось, что не исключено досрочное завершение европейских лиг.
"У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов, где я представляю не только "Зенит", но и российские клубы. После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний", - цитирует Медведева ТАСС.
"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков.
Чемпионат России из-за пандемии коронавируса был приостановлен до 31 мая.
Александр Медведев: рекомендация УЕФА доиграть чемпионаты сохранит целостность турниров
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что рекомендация УЕФА доиграть свои чемпионаты является верным.
Фото: ТАСС
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