Ж — Жодино. Евсеев продолжил футбольный алфавит

Ж в моем алфавите это Жодино. Уютный белорусский город. Никогда не думал, что завершать карьеру игрока буду там. Но позвал Сергей Гуренко, возглавивший местное «Торпедо» и я сказал себе: почему бы и нет? Чемпионат Белоруссии тогда шёл по необычной формуле. 12 команд играли в 3 круга, БАТЭ был неоспоримым лидером и для «Торпедо» матчи с ним стали принципиальными вдвойне. До Минска от Жодино километров 70, а Борисов совсем рядом, в 15-ти. Так что это было дерби. Настоящее, бескомпромиссное. БАТЭ тогда тренировал @gancharenko.viktar было приятно читать его отзывы о себе. Гуренко брал меня, чтобы заставить бегать молодых ?, но в итоге больше всего за матч обычно пробегал я. Хотя в Белоруссии я сменил позицию, играл опорного хавбека. И при этом забил за сезон 5 голов, отдав столько же голевых передач. Тогда уровень чемпионата был повыше. БАТЭ стабильно играл в еврокубках, завоевывал себе репутацию в Лиге Чемпионов, но кроме него хорошо смотрелись «Шахтёр», «Гомель», «Неман». В Жодино было идеально поле, просто сказочное. Стадион тогда находился на реконструкции, одну из трибун только строили, за то сейчас все в полном порядке. Но больше всего Жодино мне запомнился не футболом, а экскурсией на знаменитый завод БелАЗ. Учредители клуба пригласили приехать, я поставил условием возможность посидеть за рулём этого монстра. При заводе есть полигон, там я забрался в кабину машины в 220-тонн. Было ощущение, что отправляюсь в космос. Смог разогнаться до 30 км/ч. Впечатления на всю жизнь! Обычно езжу быстрее. Бывало, добирался до Мытищ за 4 часа, но если не спешить, дорога занимала часов 6. По иронии судьбы Мытищи и Жодино - побратимы. Судьба весело шутит иногда. По Белоруссии не скучаю, но то время вспоминаю с удовольствием. Чистые, уютные города и очень приветливые гостеприимные люди. #спорт #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #премьерлига #жодино #торпедобелаз #евсеев