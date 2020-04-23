В текущем сезоне Фернандес провел 22 матчей в рамках РПЛ, забил три гола и сделал два ассиста. ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место.
Агент Фернандеса: ЦСКА и "Реал" предлагали одинаковые деньги за Марио, но он выбрал Россию
- Марио Фернандес? Будем откровенны: это не тот крайний защитник, сильнее которого нет в Европе. Именно поэтому Фернандес так долго играет в ЦСКА и не уезжает в сильные лиги.
В топ-клубы его вряд ли позовут — там есть футболисты выше уровнем, а в команды ниже классом идти смысла нет, - приводит Sportbox слова Бубнова.
Бубнов: Марио Фернандес? Это не тот защитник, сильнее которого нет в Европе. Поэтому не уезжает
Экс-футболист Александр Бубнов оценил уровень выступлений защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА
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