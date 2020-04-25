По данным Metaratings.ru, одним из двух клубов является "Динамо".
Сообщается, что стороны обсудили возможную работу Рахимова совместно с нынешним главным тренером команды Кириллом Новиковым. Другой клуб Москвы, который не называется, намерен уволить своего главного тренера и рассматривает Рахимова в качестве приоритетного кандидата.
55-летний Рахимов за свою тренерскую карьеру работал в австрийском клубе "Адмира Ваккер", пермском "Амкаре", московском "Локомотиве" и "Ахмате".
Без работы Рашид Рахимов находится с сентября 2019-го после увольнения из грозненского "Ахмата".
В последнее время Рахимов работал экспертом на телеканале "Матч ТВ".
Рашид Рахимов провёл переговоры с "Динамо" и еще одним клубом из Москвы
Тренер Рашид Рахимов провел предварительные переговоры с руководством двух московских клубов.
Фото: РИА Новости
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